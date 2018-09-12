Жители столицы жалуются, не могут получить карточки, их выдает только Ощадбанк, и требует, чтобы люди соглашались на ненужные им услуги

Вокруг выдачи "Карточки киевлянина" разгорается скандал. Жители столицы жалуются, не могут получить карточки. Их выдает только Ощадбанк, и требует, чтобы люди соглашались на ненужные им услуги.

Мария Добровольская ходила в различные отделения банка, чтобы оформить "Карточку киевлянина". Пояснила, что в дополнительных услугах не нуждается, только транспортное приложение. Все предложенные ей для того банком документы, подписала. Когда же пошла получать карточку, узнала, что Ощадбанк перевел ее пенсионные выплаты на свой счет, да еще и оформил кучу услуг, от которых она категорически отказывалась. Теперь пришла в другое отделение того же банка. Чтобы снова попробовать заказать карточку.

Муж Валентины Степановой вышел на пенсию в декабре. "Карточку киевлянина" оформить не может до сих пор, потому что отказывается от дополнительных услуг Ощадбанка.

"Они требуют еще 100 гривен страховки, если хотите оформить "Карточку киевлянина", или перевести сюда пенсию, а так, они даже разговаривать не хотят с тобой. Заведующая этим отделением просто открыто говорит: "Не обслуживайте этих клиентов", – рассказывает Валентина Степанова, киевлянка.

А Вера Шуляк ради "Карточки киевлянина" подписала документы, которые ей предоставили в банке. Теперь не знает, как закрыть кредитку.

В Ощадбанке журналистам сначала обещали прокомментировать свои действия, затем предоставили ответ письмом.

"Ощадбанк предлагает клиентам-пенсионерам бесплатное открытие "Карточки киевлянина" в тарифном пакете "Пенсионный", что дает возможность получать пенсионные выплаты на карточку. В случае отказа клиента от этого предложения при наличии удостоверения, дающего право на льготы, открывается "Карточка киевлянина" в тарифном пакете "Социальный", который не предусматривает перевод пенсионных выплат", – говорится в письме пресс-службы Ощадбанка.

КГГА за 8 месяцев этого года получила лишь 25 обращений по "Карточке киевлянина". Часть людей заявили о навязывании услуг банком. Департамент социальной политики обращался в Антимонопольный комитет, но там нарушений не признали.

Где получать пенсию, украинцы могут выбирать сами – пока это больше трех десятков банков. А вот "Карточку киевлянина" оформляет только Ощадбанк. Конкурент у монополиста может появиться уже следующим летом. Пока еще один банк подал документы и ведет переговоры со столичными чиновниками о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что жители столицы могут оформить "Карточку киевлянина" онлайн.

Также мы писали о том, что у "Карточки киевлянина" появятся новые функции.