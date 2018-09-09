Благотворительный забег: в Киеве перекроют несколько дорог

В это воскресенье, 9 сентября, в Киеве запретят движение транспортных средств в связи с проведением спортивно-массового мероприятия "Intersport Ukraine Run 2018". Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

"9 сентября в Киеве состоятся беговые соревнования "Intersport Ukraine Run 2018", – говорится в сообщении.

Как отмечается, движение транспорта запретят с 9.00 до 19.30 (до завершения демонтирования конструкций).

Маршрут беговых соревнований начинается с ул. Крещатик – Европейская площадь – ул. Михаила Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – ул. Михаила Грушевского – Арсенальная площадь – ул. Ивана Мазепы – Арсенальная площадь – ул. Михаила Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – ул. Ивана Мазепы – Арсенальная площадь – ул. Михаила Грушевского – Европейская площадь – ул. Крещатик.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в Киеве перекроют из-за благотворительного забега "Intersport Ukraine Run 2018", участники которого будут собирать средства на оборудование для интенсивной терапии детей с различными тяжелыми заболеваниями.

Также после закрытия Шулявского моста на реконструкцию, в КГГА рассказали о схемах объезда для машин и новых маршрутах для общественного транспорта.

Напомним, в сентябре начнется подготовка к капитальному ремонту моста Метро через Русановский пролив и его частично перекроют на одну неделю. Во время ремонта движение автомобилей организуют по встречному направлению в обе стороны.