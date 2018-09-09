Благотворительный забег: в Киеве перекроют несколько дорог

Сегодня, 09:25

Участие в забеге примет команда "Сегодня"

В Киеве перекроют движение. Автор фото: Виталий Лазебник, &quot;Сегодня&quot;
В Киеве перекроют движение. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

В это воскресенье, 9 сентября, в Киеве запретят движение транспортных средств в связи с проведением спортивно-массового мероприятия "Intersport Ukraine Run 2018". Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

"9 сентября в Киеве состоятся беговые соревнования "Intersport Ukraine Run 2018", – говорится в сообщении.

Как отмечается, движение транспорта запретят с 9.00 до 19.30 (до завершения демонтирования конструкций).

Маршрут беговых соревнований начинается с ул. Крещатик – Европейская площадь – ул. Михаила Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – ул. Михаила Грушевского – Арсенальная площадь – ул. Ивана Мазепы – Арсенальная площадь – ул. Михаила Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – ул. Ивана Мазепы – Арсенальная площадь – ул. Михаила Грушевского – Европейская площадь – ул. Крещатик.

41123029_2145619599039896_1741467358578343936_n

Ранее сообщалось, что движение транспорта в Киеве перекроют из-за благотворительного забега "Intersport Ukraine Run 2018", участники которого будут собирать средства на оборудование для интенсивной терапии детей с различными тяжелыми заболеваниями.

Также после закрытия Шулявского моста на реконструкцию, в  КГГА рассказали о схемах объезда для машин и новых маршрутах для общественного транспорта. 

Напомним, в сентябре начнется подготовка к капитальному ремонту моста Метро через Русановский пролив и его частично перекроют на одну неделю. Во время ремонта движение автомобилей организуют по встречному направлению в обе стороны.
соревнования, бег, полиция, движение транспорта, intersport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Репетиция парада в Киеве: сегодня движение в центре перекроют с 15:00

22 Августа, 12:03

Также будут внесены изменения в работу общественного транспорта

Транспорт

Ремонт Шулявского моста: рабочие перенесут коммуникации, а транспорт пустили в объезд (схема маршрутов)

20 Августа, 12:01

Теперь придется ехать в объезд и делать крюк
Загрузка...

Происшествия

Фото: facebook, Анастасия Багалика

В КГГА рассказали, когда восстановят движение транспорта на ул. Антоновича, где из-за ливня провалился асфальт

20 Августа, 01:05

На Антоновича ведутся работы по прокладке тепловой сети

Транспорт

Фото: пресс-служба президента Украины

В центре Киева восстановили движение после репетиции военного парада

18 Августа, 23:14

Перекрытыми были основные центральные улицы и площади

Транспорт

День Независимости в Киеве: какие улицы перекроют и как будет работать метро

15 Августа, 11:06

Некоторые станции временно закроют на вход и выход, а воспользоваться парковками в центре столицы будет невозможно

Другие новости

В рамках фестиваля. Контрактовую площадь засыпали песком и расставили лежаки с зонтиками. Фото: facebook.com/Lyoshelena

Год Контрактовой площади без машин: вместо парковок - пляж и "вечный фестиваль"

13 Августа, 16:58

Вслед за пешеходной зоной на Подоле освободить от транспорта хотят и площадь на Бессарабке
Загрузка...