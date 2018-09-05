Большая стройка: в Киеве на Левом берегу появится новая транспортная магистраль

В планах столичных властей – строительство магистрали длиной 22 километра и трамвай с Троещины на Осокорки

Жилмассивы Осокорки и Троещина могут соединить новой магистралью с линией скоростного трамвая протяженностью 22 км. Проект является частью плана территории, который сейчас обсуждается на общественных слушаниях в Дарницком районе.

Как рассказали "Сегодня" в КО "Киевгенплан", существующие проезжие части на улицах Бальзака и Григоренко станут основой магистрали с шестью полосами (по три полосы в обе стороны) и линии скоростного трамвая (легкое метро). Часть левобережного подхода к Подольскому мосту, который сейчас строится, также станет частью этой магистрали.

Первая очередь строительства, которое могут начать в течение пяти лет, планируется от проспекта Романа Шухевича (бывший пр. Ватутина) вдоль трамвайных путей до левобережного подхода к Подольскому мосту в районе трамвайного кольца.

Второй очередью (в течение 20 лет) планируется строительство магистрали (преимущественно это будет эстакада) вдоль железной дороги к проспекту Алишера Навои, со сносом гаражей на этом участке. По словам замначальника управления транспортной инфраструктуры КО "Киевгенплан" Тамары Алябьевой, компенсацией за снесенные гаражи может стать строительство новых мест для хранения авто.

"Что касается автостоянок на улицах Бальзака и Григоренко, эта территория фактически зарезервирована под магистраль, но при строительстве предусматривается возведение многоуровневых паркингов над проезжей частью по этим улицам", — говорит Алябьева.

В перспективе магистраль предлагается продлить от пр. Алишера Навои к Дарницкому мосту, а дальше — до Большой Окружной дороги на жилмассиве Осокорки-Северные. Трамвайную линию вдоль магистрали удлинят, и она свяжет жилмассивы Выгуровщина-Троещина и Осокорки-Южные.

"Трамвайная линия будет служить для скоростных передвижений вдоль левобережной части города и подвозить пассажиров к Святошинско-Броварской и Сырецко-Печерской линиям метро, а также будущей Подольско-Выгуровской", — объяснили в КО "Киевгенплан".

Возможную стоимость столь масштабного проекта там пока затрудняются назвать.

Также предлагается построить восточно-западную магистраль от Бориспольского шоссе до Кольцевой дороги на правом берегу столицы. Пройти она может по улицам Бориспольская, Привокзальная, Дарницкому шоссе, через Дарницкий мост, по Железнодорожному шоссе и вдоль железной дороги. Общая длина магистрали составит 24 км.

Напомним, в конце июля в "Киевавтодоре" заявили о начале масштабной реконструкции трехкилометровой улицы Туполева, которая проходит в Святошинском и Шевченковском районах.

Здесь поменяют инженерные коммуникации, канализацию, водопровод и газопровод, модернизируют уличное освещение. Проезжую часть собираются расширить с двух до четырех полос (15 м), чтобы уменьшить пробки. По обеим сторонам дороги обустроят тротуары и сделают велодорожки.

Ранее мы сообщали, что с 15 июля "Киевавтодор" планирует начать работы по реконструкции Парковой дороги. Как сообщают в корпорации, дорожные работы планируют проводить в три этапа с полным закрытием движения на этом участке.