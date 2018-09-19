Brussels Airlines запустит прямые рейсы из Брюсселя в Киев

Национальный авиаперевозчик Бельгии – Brussels Airlines с 17 октября запустит прямой рейс из Брюсселя в Киев. Об этом пишет УНИАН.

Прилетать самолеты будут в киевский аэропорт "Борисполь". Билеты уже доступны на сайте Brussels Airlines, самый дешевый стоит 38,86 евро. Однако в Киеве их купить пока нельзя.

Бельгийская авиакомпания является дочерним предприятием Lufthansa Group, которой также принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings (включая Germanwings), а также доля в турецкой SunExpress. Lufthansa проводит 91 рейс в неделю из Украины в европейские города.

Напомним, эстонская авиакомпания Nordica приостановила полеты из Киева в Таллин на период зимы 2018-2019 года. Причиной отмены рейсов стали низкие продажи билетов в этом направлении. Вместе с тем, в компании рассчитывают возобновить работу со следующего сезона весна-лето.

Кроме того, 3 сентября международный аэропорт "Борисполь" принял первый рейс крупнейшего европейского лоукостера Ryanair в Украину из Берлина. После этого самолет совершил первый рейс из Украины – обратно в столицу Германии. Загрузка рейса Ryanair из Берлина в Киев составила 95%.