Центр Киева придется объезжать: какие улицы будут перекрыты (карта)

В День крещения Киевской Руси будет перекрыто движение транспорта на многих центральных улицах столицы

В связи с проведением массовых мероприятий ко Дню крещения Киевской Руси в Киеве 27 и 28 июля будет полностью ограничено движение транспорта по центральным улицам.

Как сообщили в Национальной полиции, 27 июля с 11:00 до 16:30 перекроют ул. Трехсвятительскую (от пл. Михайловской до пл. Европейской), Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирский спуск (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковую дорогу (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30 будет ограничено движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).

Ранее в КГГА уточнили, что кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях столицы до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции и встречи за круглым столом.

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