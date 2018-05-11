До конца мая два автобуса в Киеве поменяют маршрут

С 12 мая по 31 мая во время перекрытия движения транспорта на ул. Крещатик (на участке от ул. Архитектора Городецкого до ул. Богдана Хмельницкого) автобусы маршрутов №№ 24, 114 будут курсировать по маршруту выходного дня.

Как сообщили в КП "Киевпастранс", это связано с подготовкой и проведением финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2017/2018.

Напомним, публичную безопасность во время финального матча Лиги чемпионов будут обеспечивать около 12 тысяч правоохранителей. Болельщики будут пропускаться организованно группами, а внесение установочных данных о лицах, пересекающих границу, и проверка по соответствующим регистрационным базам данных будут осуществляться по предварительно предоставленным спискам.

Также мы сообщали, что Киев активно готовится к финалу Лиги чемпионов, который состоится 26 мая на НСК "Олимпийский". В КГГА ожидают, что к нам приедут до 100 тысяч болельщиков (при том, что арена вмещает "всего" 70 тыс.). И в столице решили на них нажиться по полной. Сайты бронирования вчера показывали, что 97% фонда уже зарезервировано. А на то, что осталось, владельцы подняли посуточную аренду жилья на "футбольный" уикенд в сотни раз.