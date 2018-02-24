ДТП с пострадавшими под Киевом: микроавтобус ушел в кювет

Под Киевом на Одесской трассе микроавтобус ушел в кювет: три человека пострадали. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua.

"От КПП в сторону Киева сильный гололед – минимум километров 20-30. На 10 км от КПП произошло ДТП с тремя пострадавшими", – говорится в сообщении.

Отмечено, что из-за гололеда на дороге микроавтобус ушел в кювет.

На данный момент подробности аварии уточняются.

Ранее в Киеве на перекрестке проспекта Алишера Навои и бульвара Перова произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Renault и Skoda. В Renault сработали все подушки безопасности, но так как водитель был не пристегнут, она получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля Skoda вылетел через боковое окно, упал под бордюр и погиб от полученных травм.

Ранее в полиции Киева рассказали подробности смертельного ДТП на улице Хоткевича.

Как мы сообщали ранее, в полиции Киевской области сообщили детали резонансной аварии, которая произошла в воскресенье, 11 февраля, в Белой Церкви. Напомним, около 6 утра в городе автомобиль Peugeot 206 совершил наезд на пешеходов. 42-летняя женщина погибла на месте. Также был травмирован 22-летний военнослужащий ВСУ – его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в местную больницу.