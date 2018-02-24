ДТП с пострадавшими в Киеве: столкнулись микроавтобус и грузовик

Сегодня, 12:34

Один из водителей неудачно повернул налево

Фото: inform-ua.info
Фото: inform-ua.info

В Киеве столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua.

"ДТП с пострадавшими в Киеве на Гринченко/Кировоградской: микроавтобус и грузовик", – говорится в сообщении.

Отмечено, что один из водителей неудачно повернул налево. Еще одной причиной аварии стали сложные погодные условия в столице.

Также сегодня под Киевом на Одесской трассе микроавтобус ушел в кювет: три человека пострадали. 

Ранее в Киеве на перекрестке проспекта Алишера Навои и бульвара Перова произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Renault и Skoda. В Renault сработали все подушки безопасности, но так как водитель был не пристегнут, она получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля Skoda вылетел через боковое окно, упал под бордюр и погиб от полученных травм.

А в полиции Киева рассказали подробности смертельного ДТП на улице Хоткевича.

Как мы сообщали ранее, в полиции Киевской области сообщили детали резонансной аварии, которая произошла в воскресенье, 11 февраля, в Белой Церкви. Напомним, около 6 утра в городе автомобиль Peugeot 206 совершил наезд на пешеходов. 42-летняя женщина погибла на месте. Также был травмирован 22-летний военнослужащий ВСУ – его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в местную больницу.
Киев, ДТП, грузовик, пострадавшие, микроавтобус

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