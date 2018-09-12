Эстонская авиакомпания приостановила полеты из Киева в Таллин

Эстонская авиакомпания Nordica приняла решение приостановить полеты из Киева в Таллин на период зимы 2018-2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Киев" им. Сикорского.

Причиной отмены рейсов стали низкие продажи билетов в этом направлении. Вместе с тем, в компании рассчитывают возобновить работу со следующего сезона весна-лето.

"Мы, как и раньше будем работать с аэропортом "Киев", – отметил директор по коммерческому развитию Nordica Свен Кукемельк. Компания Nordica является главным перевозчиком в Эстонии. Первый рейс этой авиакомпании из столицы Украины в столицу Эстонии состоялся 26 апреля 2018 года, билет стоит 70 евро.

Напомним, в феврале в аэропорту "Киев" произошла драка. Это произошло из-за того, что рейс в Шарм-эль-Шейх задерживался. При этом дебоширам позволили улететь.

Кроме того, 14 июня аэропорт "Киев" закрыли из-за аварии самолета при посадке. В это время на борту находилось 169 пассажиров.