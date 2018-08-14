Фуры в Киев не будут пропускать из-за жары

В Киеве ограничили движение для тяжеловесных автомобилей в связи с тем, что температура воздуха превысила +28 °С. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы.

КК "Киевавтодор" напомнил, что в периоды, когда температура воздуха превышает +28 °С, с 10:00 до 22:00 ограничивают въезд фур в Киев. В частности, не пускают автомобили массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничение было введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012 года.

Напомним, в июне 2018 года перегруженные фуры потопили мост через Ингул в Николаевской области. Как сообщил советник главы Николаевской ОГА Андрей Сенченко, многотонные фуры, скрываясь от весового контроля, потопили наплавной Пересадовский мост в Витовском районе.

Кроме того, в июне правоохранители Запорожья за перегруз выписали водителю фуры штраф в 13,5 тысяч евро. Водитель ехал по дорогам области с грузом в 60 тонн.