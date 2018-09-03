Год без парковщиков в Киеве: плюсы и минусы

Прошел год с тех пор, как в столице вступили в силу новые правила парковки. С августа 2017-го они обязывают водителей оплачивать эту услугу самостоятельно, например, через мобильный или паркоматы, а не давать деньги в руки парковщиков, как это было раньше. "Сегодня" выяснила, как за это время изменилась парковка в столице.

ЛОВЯТ МОШЕННИКОВ. В КП "Киевтранспарксервис" заверяют: благодаря новым правилам удалось увеличить поступления от оплаты парковок. За первую половину 2018 года сумма от оплаты парковок составила 33,2 млн грн, за аналогичный период прошлого было 32,3 млн грн. Разница — почти миллион. Оплатить парковку водители могут через паркоматы, мобильные телефоны, а также талонами (на час, день, месяц, квартал), которые можно купить в киосках "Союзпечати" или на сайте КП "ГИВЦ".

"Для оплаты услуги водители чаще всего пользуются мобильными приложениями и приобретают талоны", — рассказали в "Киевтранспарксервисе".

Предприятию приходится бороться с лжепарковщиками. Официально парковщиков упразднили еще в прошлом году. С тех пор мошенники под видом работников "Киевтранспарксервиса" берут деньги с водителей за парковку.

"Мы регулярно проводим рейды с полицией и делаем все возможное, чтобы не допустить таких случаев в будущем", — рассказали в КП.

ПЛАНЫ. Тем временем в мэрии пытаются решить проблему стихийных парковок, создавая на тротуарах парковочные "карманы" — специальные углубления вдоль дорог, чтобы водители не оставляли машины на проезжей части. Такие "карманы" уже появились на улицах Богдана Хмельницкого, Леонтовича, а также у метро "Печерская".

Также горвласти обещают наконец начать обустраивать перехватывающие паркинги. Они могут появиться при въезде в город возле метро "Лесная", "Академгородок", "Выставочный центр" (р-н ВДНХ).

"Вы оставляете авто на такой площадке, получаете талончик и дальше продолжаете путь на общественном транспорте. Тем, кто будет пользоваться перехватывающими паркингами, возможно, будут предоставлены скидки на проезд в общественном транспорте", — объяснил "Сегодня" советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Также небольшие перехватывающие парковки на 100—200 мест хотят обустроить при въезде в центр. Впрочем, когда они появятся, пока неясно. Остается нереализованной и идея многоуровневой роторной парковки возле мэрии. Тендер на ее покупку за 3 млн грн провели в прошлом году. Установить конструкцию, рассчитанную на 10 авто, должны были в сентябре 2017 года, но прошел уже год, а парковка так и не появилась.

С 27 сентября — штрафы и эвакуация

27 сентября в городе стартует следующий этап парковочной реформы. Нарушителей парковки, кроме патрульных, смогут штрафовать специальные инспекторы, а неправильно припаркованные авто будут эвакуировать на штрафплощадки.

"Сейчас при департаменте транспорта КГГА создается профильная инспекция, которая будет заниматься штрафованием нарушителей и выявлением авто, которые подлежат эвакуации", — говорит Дмитрий Белоцерковец. Внедрение парковочной реформы начнут с 60 улиц. Речь идет об объектах, где в прошлом году запретили парковку, в том числе ул. Крещатик, Михайловская, Бассейная, Гетьмана, Тараса Шевченко, проспекты Степана Бандеры, Броварской. "Выполнять это решение в прошлом году было невозможно из-за того, что не был принят закон о парковочной реформе. Неправильно припаркованные авто начнут эвакуировать именно с этих улиц. Это будет постепенный процесс", — говорит советник мэра Киева.

Напомним, в прошлом году в столице оплата за стоянку стала полностью автоматизированой – водители должны делать это через паркоматы или мобильное приложение.

Если кто-нибудь потребует денег за парковку, в "Киевтранспарксервисе" советуют сразу звонить в полицию. Официально по решению киевской власти носить спецодежду и работать на паркингах никто не имеет права.