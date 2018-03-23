Городская электричка в Киеве переходит на летнее время

С воскресенья, 25 марта, кольцевая электричка в Киеве переходит на летнее время.

Как сообщили в "Киевпастрансе", обновленное расписание в удобном формате появится в воскресенье на официальном сайте предприятия.

Напомним, переводить стрелки часов на летнее время украинцам традиционно придется в последние выходные первого весеннего месяца – в ночь с 24 на 25 марта, поскольку следующий уик-энд разделен разными месяцами – 31 марта (суббота) и 1 апреля (воскресенье).

Сам перевод часов происходит в 3 часа ночи на час вперед, поэтому, чтобы быть в курсе правильного времени, стоит заранее перевести стрелки часов. Благо, это будет воскресенье, и проспать на работу не получится, но спать придется на час меньше.

Отметим, что ранее ходили разговоры о том, что Украина последний раз переведет часы в 2012 году и останется во втором часовом поясе, но правительство не рассматривало этот вопрос. Таким образом, и в 2018 году, согласно постановлению Кабинета министров, процедура пройдет без изменений в последнее воскресенье марта.

Как рассказывал сайту "Сегодня" заслуженный врач Украины, психолог Вадим Шипулин, адаптация к переводу часов занимает около двух недель. Он успокаивает: перевод часов на здоровье пагубно не повлияет, главное — не переживать, здоровью перевод времени не угрожает. В группе риска, по его словам, только люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведь им надо спать чуть дольше.