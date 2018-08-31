Грядут большие пробки: в Киеве на неделю частично перекроют Мост Метро

Сегодня, 16:35

В сентябре начнется подготовка к капитальному ремонту моста через Русановский пролив

Фото: КиевВласть
Фото: КиевВласть

В Киеве в сентябре текущего года начнется капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив, сообщает "Киевавтодор".

"С 7 по 14 сентября планируется начать подготовительные работы. Первый этап работ предусматривает ремонт двух полос движения в направлении центра города. В рамках капитального ремонта будет проведен ремонт и усилены пролетные строения моста, отремонтированы опоры, дорожное покрытие и тротуары", – рассказали в дорожном ведомстве.

Во время ремонта движение автомобилей организуют по встречному направлению в обе стороны.

Как сообщалось, мост Метро через реку Днепр в Киеве может обрушиться в любой момент, если городские власти не проведут его реконструкцию в ближайшее время. Об этом заявил соавтор проекта моста Георгий Росновский.

Тем временем, заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян заявил, что паники по поводу состояния моста Метро быть не должно, но и откладывать ремонт не стоит. 

Ранее мы сообщали, что столичным мостам через Днепр нужна немедленная реставрация. Капитальный ремонт большинство из них не видели за годы независимости ни разу.
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Источник:

"Сегодня"

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