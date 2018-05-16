ФОТОФАКТ. Из пригорода в Киев: в каких условиях едут пассажиры электрички

Сегодня, 17:46

На остановке "Лесная Буча" двери не могли закрыться из-за количества пассажиров

 

Теснота в электричках. Фото: facebook.com/sasko.laps
Теснота в электричках. Фото: facebook.com/sasko.laps

В Киевской области сфотографировали забитый под завязку пригородный поезд 6612 Тетерев – Борщаговка.

"Сегодня такое было по остановке "Лесная Буча", находящейся в г. Буча", – пишет в Facebook журналист Александр Рудоманов.

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Фото: facebook.com/sasko.laps

По его словам, легче пойти на маршрутку, чем ехать в таком сервисе.

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"Киев – Фастов такое постоянно утром на Киев и вечером обратно. Особенно когда менее 8 вагонов", – комментирует Иван Овчарик. 

Ранее мы сообщали о том, что пригородные электрички ездят с ржавыми вагонами и треснутыми стеклами.

Напомним, 21 февраля утром киевлянам, живущим на Троещине, пришлось в буквальном смысле штурмовать городскую электричку, чтобы доехать на работу. Как сообщают местные жители, в 8:11 приехала электричка не из шести, как обычно, а всего из четырех вагонов.

Двое пассажиров не смогли втиснуться в вагон и ухватились за сцепку вагона, как часто практикуется в Индии. В "Киевпастрансе" ситуацию объяснили тем, что сейчас составы городской электрички находятся на ремонте.
поезд, электричка, электрички, пассажиры, Буча
Источник:

"Сегодня"

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