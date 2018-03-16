Из-за циклона в Киев ограничат въезд крупного транзитного транспорта

Сегодня, 15:26

В Киевской области и столице в выходные ожидаются сложные погодные условия

 

Для проезда снегоуборочной техники в центре города будут эвакуировать авто
Для проезда снегоуборочной техники в центре города будут эвакуировать авто. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Сегодня с 19:00 вводится ограничение въезда крупногабаритного транзитного транспорта через Киев.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Там напомнили, что вследствие активного циклона в Киевской области и столице в выходные ожидаются сложные погодные условия.

17 марта ночью и днем сильный снег (образование снежного покрова 8-15 см). Порывы ветра 15-18 м/с, метели. Снижение температуры ночью и днем до 3-8° мороза.

С сегодняшнего дня Центр организации и безопасности дорожного движения работает в круглосуточном режиме.

Для проезда снегоуборочной техники в центре города будут эвакуировать автомобили.

"Просим водителей на этих выходных отказаться от поездок на собственном авто и пользоваться общественным транспортом", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украину идет непогода: спасатели предупредили об угрозе "красного" уровня.

Кроме того, серьезное ухудшение погодных условий, которого синоптики ожидают 17-19 марта, может привести к серьезным трудностям в работе транспорта.
погода, снег, въезд, фуры, погода в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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