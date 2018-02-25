Из-за непогоды киевлян просят пересесть из авто в автобусы

Киевские власти просят жителей города в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту. Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

"Также городские власти убедительно просят киевлян в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту", – отметили в КГГА.

Городская власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. "Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", – предупредили в администрации.

Там также привели данные "Киевавтодора", что в субботу днем над ликвидацией последствий снегопада в столице работают 287 единиц снегоуборочной техники и 62 бригады по ручной уборке в составе 427 человек.

Раньше мы писали о том, что в Украине существенно похолодает. Синоптики говорят, что в конце февраля придут настоящие морозы, местами до -23 градусов. Вместе с похолоданием в Украину идут снегопады и ледяные дожди. Такую погоду прогнозирует украинский Гидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, уже в течение ближайших дней в Украину придут снегопады. Практически на всей территории страны будет снежить, за исключением юга Украины, где ночной снег будет сменяться дневным ледяным дождем.

Напомним, что у двух районах Запорожской области из-за сильного снега усложнилось движение по автомобильным дорогам государственного значения.