Из-за российских выборов: в Киеве изменили некоторые маршруты общественного транспорта

Сегодня, 12:38

Правоохранители перекрыли проспект Воздухофлотский, что создало неудобство для киевлян

Фото: facebook.com/Kyivpastrans/
Фото: facebook.com/Kyivpastrans/

В Киеве частично перекрыли проспект Воздухофлотский для ограничения доступа к посольству России, в связи были изменены некоторые маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба "Киевпастрнса".

Таким образом, изменения коснулись движения троллейбусов маршрутов №8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута №119.

  • тролейбусы маршрута №8 будут курировать от ул. Смелянской до Севастопольской пл. по маршруту: Чоколовский бульвар – ул. Питерская – ул. Курская, дальше по своему маршруту;
  • троллейбусы маршрута №9: аэропорт "Киев" – Севастопольская пл. – Чоколовский бульвар – ул. Питерская – ул. Курская, дальше по маршруту.

В обратном направлении троллейбусы маршрутов №8,9: пл. Л. Толстого -пр. Победы – ул. Довженко – Дегтяревский путепровод – ул. Довженко – ул. Гетьмана – Севастопольская пл., далее по маршруту.

  • движение троллейбусов маршрута №17: от пл. Космонавтов по маршруту. В обратном направлении: пл. Л. Толстого – пр. Победы – ул. Довженко – Дегтяревский путепровод – ул. Довженко – ул. Гетьмана – Севастопольская пл. – Воздухофлотский пр. – ул. Антонова – пл. Космонавтов;
  • движение троллейбусов маршрута №19: от пл. Космонавтов по своему маршруту. В обратном направлении, ул. Ольжича – ул. Телиги – ул. Довженко – ул. Гетьмана – Севастопольская пл. – ул. Антонова – пл. Космонавтов;
  • движение троллейбусов маршрута №19Д – закрыто;
  • движение автобусов маршрута №119: ул. Касияна до Соломенской пл. по своему маршруту. Далее: ул. Липкивского – ул. Толстого – ул. Саксаганского – пр. Победы, далее по маршруту. Обратно: пр. Победы – ул. Старовокзальная – Жилянская – ул. Толстого – ул. Липкивского – Воздухофлотский пр., далее по собственной схеме маршрута.
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Как сообщалось, в центр Киева стянули 1500 силовиков для обеспечения правопорядка в связи с акциями протеста из-за российских выборов, голосование на которых Россия хотела организовать в посольстве РФ, которое находится на проспекте Воздухофлотском.
транспорт, Киев, выборы, троллейбусы, маршрут
Источник:

"Сегодня"

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