Из-за снегопада Киев остановился в огромных пробках

Сегодня, 09:09

Общественный транспорт сбился с графика, введено оперативное положение


Сильный снегопад 1 марта накрыл Киев и привел к проблемам с транспортном в столице.

Как свидетельствуют данные Google, проблемы с движением наблюдаются на всех автодорогах города. Загружен как правый, так и Левый берег. Сложно проехать по окружной дороге. Из мостов сильнее всего загружены Дарницкий и Северный, а также мост Патона. Наиболее свободным остается Южный мост, хотя и на нем фиксируются довольно сильные "тянучки". 

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По всему Киеву происходят ДТП, которые также усложняют проезд. К 9 утра больше всего аварий было в районе Петровки. 

Проблемы есть и с общественным транспортом. Как сообщили в Киевской горгосадминистрации (КГГА) и "Киевпастрансе", автобусы, троллейбусы и трамваи сбились с графика движения. "На всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение – курсирование без соблюдения графика движения", – отметили в КГГА.

"Киевпастранс" и коммунальные службы Киева активно расчищают остановки и пути.

Напомним, проблемы из-за непогоды возникли не только в столице. По всей Украине сотни машин вязнут в сугробах, на обледенелых дорогах – десятки аварий, села без света, а школы закрыты:
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Источник:

"Сегодня"

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