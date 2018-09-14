Изменятся маршруты двух автобусов из-за празднеств на Крещатике

Вечером в пятницу, 14 сентября, изменится маршрут движение двух городских автобусов – №24 и №114. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса".

Изменения вызваны подготовкой и проведением общегородских мероприятий на Крещатике: "Маркет языков" и "Самый сильный пожарный-спасатель. Киев-2018".

Так, с 20:00 14 сентября и до 00:00 16 сентября автобусы двух маршрутов будут двигаться по маршруту выходного дня во время перекрытия движения транспорта на улице Крещатик, а также на ул. Городецкого (на участке от Крещатика до улицы Заньковецкой.

Напомним, в августе в Киеве запустили ночной троллейбус из центра на Борщаговку. Маршрут №94Н курсирует от площади Льва Толстого до проспекта Леся Курбаса. Перевозки пассажиров будет организовано по следующей схеме: площадь Льва Толстого – улица Льва Толстого – улица Владимирская (в обратном направлении – бульвар Тараса Шевченко), улица Большая Васильковская – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы – Кольцевая дорога – проспект Леся Курбаса.

Кроме того, в связи с сентябрьским увеличением пассажиропотока киевские троллейбусы и трамваи начали ездить чаще. На троллейбусных маршрутах №5,18,27,40,24,30,31,50,50к транспорт увеличили на одну подвижную единицу, а на №38 – на две.