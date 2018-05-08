Как будет ходить транспорт в центре Киева 9 мая (схема)

На улицах Ивана Мазепы и Лаврской будут проходить мероприятия в честь Дня памяти и примирения

В среду, 9 мая (ориентировочно с 6:00 до 11:00) в Киеве вносятся изменения в работу троллейбусов маршрута №38 и автобуса №24.

Как сообщили в КП "Киевпастранс", в это время будет действовать запрет движения всех видов транспорта на улицах Ивана Мазепы и Лаврской в связи с проведением мероприятий по празднованию Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

С начала движения до окончания мероприятий движение троллейбусов маршрута №38 будет организовано от ст. м. "Выдубичи" до бул. Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Движение автобусов маршрутов №24 будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. Лобановского.

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Напомним, 4 мая в Киеве в рамках подготовки к 73-й годовщине Дня Победы у монумента "Родина-мать" 700 школьников и студентов военных учебных заведений выстроились в трезубец. Кроме того, вместе с воинами АТО провели торжественный парад и вынесли на склоны Днепра 73 украинских флага.

Ранее мэрия Запорожья обнародовала график мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Массовые акции запланированы на Аллее Боевой Славы и в парке Победы.

В Харькове 8 и 9 мая в честь 73-й годовщины победы над нацизмом пройдут праздничные концерты для ветеранов и парад оркестров.