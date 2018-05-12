Как объехать ремонт на Шулявском мосту: журналисты проверили маршрут от КГГА

В связи с будущим ремонтом Шулявского путепровода, который начнется с 1 июня и будет сопровождаться частичным перекрытием проезда, киевские власти, опасаясь масштабных заторов, предложили схему объезда, а журналисты сайта "Сегодня" воспользовались ею и оценили, насколько она удобна.

Так, чтобы попасть с улицы Дегтяревской на улицу Довженко, нужно проехать развязку-"клевер", и автомобилистам, которые бывают здесь нечасто, либо имеют небольшой стаж вождения, стоит быть внимательными – у них есть риск запутаться. По дороге пока не установлены таблички о будущих изменениях в схеме движения: единственный из временных информаторов сообщает о ремонте на улице Елены Телиги.

Стоит отметить, что на будущих объездных путях пока все по-старому – нет ни новых дорожных знаков, ни светофоров, а первое, что бросается в глаза на улице Цедика (бывшей Эжена Потье) – множество автомобилей, припаркованных на первой полосе. Когда сюда направят поток машин, стихийная парковка будет значительно осложнять движение.

К тому же, качество асфальта на проезжей части оставляет желать лучшего: есть несколько небольших, но ощутимых ям. Отсюда на проспект Победы предлагают выезжать по двум улицам – Петра Нестерова (в этом направлении она будет односторонней с временным светофором на перекрестке с проспектом) и Евгении Мирошниченко.

Дальше, чтобы выехать на Гарматную, необходимо развернуться на проспекте Победы в обратном направлении, и здесь пришлось проехать больше запланированного: на развязке в районе метро "Берестейская" оказалась пробка. По словам автомобилистов, затор в том месте – практически традиция, так что пришлось проехать до Нивок. А вот на самой Гарматной и Выборгской проехать удалось без особых приключений.

В целом, дорога, предложенная КГГА, может оказаться удобной. При этом журналистам несколько раз понадобилась подсказка навигатора: в районе объезда есть несколько небольших улочек, в которых можно запутаться. Кроме того, объезд, даже при отсутствии пробок, будет занимать ощутимо больше времени.

Между тем, кроме указанных в официальной схеме улиц, можно воспользоваться воспользоваться более крупными магистралями, либо выбрать небольшие дороги, расположенные по соседству с указанными в схеме, это также может помочь сократить время.

Подробнее об этом читайте и смотрите видеорепортаж сайта "Сегодня": Проверено на себе: как объехать ремонт на Шулявском мосту в Киеве.