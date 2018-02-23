Какие трамваи ходят в украинских городах: новые против бэушных

По столице разъезжают львовские, днепровские, одесские и киевские вагоны, а также польские и чешские

Чехи пристыдили украинцев за якобы плачевный вид трамвая, который они передали Киеву несколько лет назад.

В сети чехи опубликовали коллаж. На нем сравнивают внешнее состояние трамвая, который несколько лет назад курсировал у них, а теперь возит украинских пассажиров. Кузов, как видно, погнулся, а краска – потрескалась.

В "Киевпастрансе" отрицают, что это используемый трамвай. Мол, от чехов Киеву достался только кузов, который просто истрепался со временем.

"Это абсолютная неправда. В Киеве никогда не ездили трамваи, которые уже были в эксплуатации. Какие детали у восстановленного – это уже второй вопрос", – утверждает Марина Загородько, начальник службы связей с общественностью КП "Киевпастранс".

Сейчас по столице разъезжают львовские, днепровские, одесские и киевские вагоны. В Европе покупают новенькие польские и чешские.

А вот в других городах Украины – множество транспорта, который был в пользовании. Эти трамваи еще десять лет назад достались Виннице как гуманитарка – от швейцарцев. И не скажешь, что они более чем полвека служили иностранцам.

Чуть ли не каждый четвертый трамвай во Львове был в употреблении. Вагоны еще 10 лет назад привезены из Германии. Все с электронной системой управления и мягкими сиденьями. Это единственное, чем они отличаются от старых – отечественного производства. Планируют закупить у немцев еще 30 таких трамваев – так выгоднее. Все – после капремонта.

"Если мы сравниваем стоимость нового современного трамвая, который стоит 30 млн гривен – то за такие деньги можно ориентировочно приобрести 30 использовавшихся трамваев из Европы", – говорит Иван Бондарь, представитель "Львовэлектротранса".

Не лучше ситуация и в Харькове. Обновлять автопарк там нет средств. С десяток троллейбусов привезли из Чехии. Там они катали пассажиров 30 лет. И еще с десяток лет будут катать украинцев, надеются коммунальщики.

В Ивано-Франковске курсируют 45 троллейбусов-иностранцев. Все они – преимущественно из Австрии и Чехии.

"Стоимость их составляла от 578 тыс. гривен в самом начале, первые машины закупили, до 850 тыс. – те последние, которые мы закупали в прошлом году", – говорит Леонид Яковец, первый заместитель директора КП "Электроавтотранс".

А если покупать новые, то за каждый пришлось бы отдать около четырех миллионов гривен.

Напомним, в "Киевпастрансе" продолжают проект "Выдающиеся украинцы", в рамках которого на Борщаговской линии скоростного трамвая вагоны транспорта украшают портретами известных людей.

Первые два трамвая в январе посвятили Анне Киевской и Ярославу Мудрому. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Киеврады Сергей Майзель, теперь к ним присоединились еще две выдающиеся личности. Это ученый, директор Института электросварки Борис Патон, а также гениальный хирург Николай Амосов. Их портреты украшают новые польские трамваи Pesa.