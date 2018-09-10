Киев остановился в 7-бальных пробках

Осенний дождь принес киевлянам не только похолодание, но и пробки на улицах города. Весь центр Киева застрял в заторах.

Согласно картам Google, максимально затруднено движение на Воздухофлотском проспекте, где автомобили едут со скоростью не более 10 км/час. На проспекте Победы также тянучка. Аналогичная ситуация и на проспекте Бажана. Наблюдаются затоны также на Подоле, в частности, возле Почтовой площади, на подъезде к мосту Патона и на Южном мосту.

В центральной части города ни на одной из улиц нельзя проехать свободно, особо тяжелая ситуация возле цирка, "Золотых ворот" и метро "Театральная". По данным на 9 утра, пробки в городе достигали 7 баллов.

Напомним, с приходом сентября и возвращением в столицу студентов, преподавателей и большинства граждан с дач, в город вернулись и пробки на дорогах. Утренние пробки достигают шести километров, крупнейшие – на проспекте Победы и Набережном шоссе.

Кроме того, в центре Киева пробки вызваны ремонтом на Парковой дороге. Ремонт стартовал 15 июля на проезде от ул. Грушевского до ул. Героев Крут.