Киев парализован грандиозными пробками: опубликовано фото

Практически весь правый берег столицы либо стоит в заторах, либо движется черепашьим шагом

Вечером понедельника, 5 марта, практически весь правый берег Киева сковали грандиозные заторы.

По состоянию на 18:40 центр столицы фактически стоит, а на главных магистралях города – проспектах Победы и Телиги, улице Гетьмана, Чоколовском бульваре и бульваре Дружбы народов пробки достигли максимальных значений в 10 баллов, сообщает сервис Google Maps.

Относительно свободно движение на Левом берегу, кроме района Северного (бышего Московского) моста.

Район станций метро Берестейская, Нивки и Святошин, Подол и Куреневка, Соломенка и Жуляны практически остановились.

Напомним, ранее подобный апокалипсис происходил в Киеве после мощного снегопада 1 марта.

Тогда проблемы из-за непогоды возникли не только в столице: по всей Украине сотни машин вязли в сугробах, на обледенелых дорогах – десятки аварий, села без света, а школы закрыты.