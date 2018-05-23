Киев заберет в собственность города пять участков Кольцевой дороги

Ранее Киев не чистил эти участки и не делал на них ремонт

Киеврада дала согласие на бесплатное принятие в коммунальную собственность города пяти участков автомобильной дороги общего пользования государственного значения Кольцевой дороги. За это решение проголосовали 85 из 89 депутатов.

Проект решения рассматривался как неотложный. Речь идет об отдельных участках Кольцевой дороги, которые находятся на балансовом содержании Службы автомобильных дорог в Киевской области.

"Эти участки не входят в городское подчинение, а находятся на балансовом содержании Службы автомобильных дорог в Киевской области. И здесь возникает несколько проблем. В частности, в зимний период Киев свои отрезки дорог чистит, а на участках, принадлежащих области, снег убирают позже, после магистральных автодорог. Аналогично происходит и летом с ремонтными работами. К примеру, мы сделали капитальный ремонт от Вишневого до проспекта Победы. Те отрезки, которые принадлежат Киевской области, к сожалению, сегодня имеют неудовлетворительное состояние покрытия. Поэтому эта дорога нуждается в едином держателе. И им должен быть город Киев", – отметил инициатор проекта решения, заместитель городского головы – секретарь Киеврады Владимир Прокопив.

Согласно решению, Киев принял на баланс города следующие автодороги:

Т-10-27 Киевское полукольцо, км 20 + 809 – км 24 + 967, протяженностью 4,158 км, которая проходит по улице Академика Заболотного от музея "Пирогово" до Днепропетровского шоссе (железнодорожный путепровод);

Т-10-27 Киевское полукольцо, км 14 + 360 – км 16 + 980, протяженностью 2,620 км, которая проходит от улицы Ватутина до Одесской площади;

Т-10-27 Киевское полукольцо, км 10 + 600 – км 12 + 420, протяженностью 1,820 км, которая проходит от поворота на город Вишневое до улицы Трублаини;

Т-10-39 Гостомельское шоссе – ул. Маршала Рокоссовского, км 0 +000 – км 7 316, протяженностью 7,316 км;

Р-02 Киев – Иванков – Овруч, км 11 + 432 – км 12 + 190, протяженностью 0,758 км, которая проходит по проспекту Минскому от площади Шевченко до перекрестка с автомобильной дорогой Т-10-39 Гостомельское шоссе – ул. Маршала Рокоссовского.

По информации Киеврады, Киевское полукольцо (индекс Т-10-27) протяженностью 13,3 км; Гостомельское шоссе – ул. Маршала Рокоссовского (индекс Т-10-39) протяженностью 7,316 км; Киев – Иванков – Овруч (индекс Р-02) протяженностью 171,7 км, в соответствии с постановлением Кабинета министров входят в перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения. При этом, фактическая протяженность Киевского полукольца составляет 35,746 км и состоит из отдельных участков, которые находятся на балансовом содержании Службы автомобильных дорог в Киевской области и предприятий, входящих в состав коммунальной корпорации "Киевавтодор".

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