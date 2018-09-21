Киевлянам в КГГА обещают е-билеты уже с ноября

Система единого электронного билета для проезда в общественном наземном транспорте столицы может заработать в тестовом режиме уже с 1 ноября. Как рассказали "Сегодня" в КГГА, сейчас в трамваях, автобусах и троллейбусах устанавливают валидаторы для считывания е-билетов. Всего их будет 1500, по три-пять устройств на салон транспорта в зависимости от его размера.

Оплатить поездку через валидаторы можно будет несколькими способами. Первый – при помощи одноразового талончика с QR-кодом: продавать такие талоны планируют в Ibox (их обещают установить на всех остановках), банковских терминалах, киосках "Союзпечать" и Т-киосках. Его цена – все те же 8 грн. Использовать такой талон можно в любом общественном транспорте, кроме маршруток и метро. Второй вид е-билета – пластиковая карточка, работающая по принципу карт на метро.

"Вы покупаете карточку, выбираете тариф, к примеру, 1-9 поездок или 10-19, вносите деньги, платите и пользуетесь. Чем больше вы будете записывать поездок на карточку, тем дешевле будет выходить одна поездка по принципу карточек в метро", – рассказал нам директор департамента информационных технологий КГГА Юрий Назаров. Ориентировочная стоимость самой карточки – 40-50 грн.

Еще два способа – банковской картой или "Карточкой киевлянина". Для последних скидка за поездку составит 50 копеек. К тому же, по словам Назарова, с 31 марта следующего года за проезд в наземном транспорте рассчитаться можно будет и банковскими картами с системой PayPass и PayWay. С момента начала тестов единого билета 1 ноября начнется переходный период.

"Он может продлиться около трех месяцев, обычные талончики еще будут в ходу. Помогать разобраться с новой системой оплаты проезда пассажирам будут кондуктора", – говорит Назаров.

По словам горожан, первые валидаторы заметили в автобусах №37 (метро "Святошин" – жилмассив Западный), №37а ("Святошин" – спорткомплекс "Чайка") и скоростном трамвае на Борщаговской линии.

"В автобусе №37 увидела три валидатора. Они висят на поручнях: в начале салона, посредине и в конце, а на экране было написано "Тестовый режим", – рассказала киевлянка Яна Боголепова.

Пока валидаторы еще не заработали, многие уже в недоумении: "Как пробраться к ним, если салон будет забит в час пик?". В мэрии заверили, что проблем возникнуть не должно: "Валидаторы будут у каждой двери при входе в транспорт". Как известно, е-билет в Киеве пытаются внедрить еще с прошлого года. Обойдется это городу, по подсчетам властей, в более чем 360 млн грн.

Сделали в Киеве и первый шаг к монетизации льгот на проезд. На сайте КГГА появился проект распоряжения, где предлагают утвердить ежемесячный размер таких выплат киевским льготникам. Сумма, обозначенная в документе, – всего 240 грн в месяц. Если поездка туда-назад нынче обходится в 16 грн, то этой суммы хватит всего на 15 дней. Да и то при условии, что льготнику, к примеру, не понадобится пользоваться транспортом несколько раз за день. С другой стороны, те льготники, которые редко ездят, смогут потратить деньги по своему усмотрению. По словам чиновников, судьбу монетизации они решат ближе к концу года. Напомним, в Киеве право на бесплатный проезд имеют около 800 тыс. человек, то есть ежемесячно город будет выплачивать около 192 млн грн.

Напомним, льготникам Киева ограничат проезд в транспорте до 240 грн в месяц. Таким образом, бесплатно проехаться в день можно будет только один раз.

Как отмечают эксперты, проезд в маршрутках может подорожать до 10 гривен. В Украине в приоритете интересы перевозчиков, а не пассажиров.