Киевских водителей просят не ездить на своих авто до улучшения погоды

Вчера, 17:25

27-28 февраля в столице ожидается сильный мороз и снег

 

Водителей просят не оставлять свои авто на обочинах
Водителей просят не оставлять свои авто на обочинах. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

По прогнозам Украинского гидрометцентра, 27 и 28 февраля в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий: дальнейшее понижение температуры воздуха и осадки в виде снега.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на собственном авто, отдав предпочтение общественному транспорту. "Просим также водителей быть внимательными на дорогах и не оставлять свои авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", – говорится в сообщении.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ближайшие дни на всей территории Украины ожидается морозная погода. Вслед за солнечной погодой придут сильные снегопады.

Уже во вторник, 27 февраля, в Украину придет циклон с юго-запада Европы, из Италии, Греции. И этот циклон сделает погоду вторника невыносимой: снегопады, метели и сильный ветер. А морозы еще не отступят.

Ранее сообщалось о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды. 
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Источник:

"Сегодня"

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