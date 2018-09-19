Киеву закупят автомобили скорой помощи на 91 млн гривен

В Киевраде депутаты согласовали внесение изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2017-2019 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Киеврады.

Согласно программе, в городе будет обновлен парк автомобилей скорой помощи, на эти нужды выделят 91 млн гривен. Планируется также обеспечить больницы города медикаментами.

Также будут проведены капитальные ремонты в коммунальных некоммерческих предприятиях в 10 районах города на 69 млн грн. Кроме того, будут обеспечены питанием дети до 2 лет из малообеспеченных семей, на что депутаты выделили 830 тысяч грн. Финансирование программы будет проходить за счет средств бюджета города. Документ должны поддержать на пленарном заседании Киеврады.

Напомним, 17 сентября скорая помощь в Киеве столкнулась с автомобилем, перегородившим выезд из больницы. Водитель припарковал Smart на выезде со станции скорой помощи.

Как известно, в Киеве вступили в силу новые правила работы скорой помощи. С 1 сентября поменялась специфика работы неотложной медпомощи в Киеве.