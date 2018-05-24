"Кладбище" для автобусов и троллейбусов: где хранят старый транспорт Киева

Пока киевляне активно обсуждают грядущее подорожание проезда в гортранспорте до 8 грн, а чиновники заявляют о планах обновить транспорт, сотни изношенных автобусов и троллейбусов доживают свой век на левом берегу столицы. Где именно они находятся и что с ними сделают, выяснила "Сегодня".

Как выглядит место хранения старого транспорта

"Кладбище" изношенного гортранспорта находится в Дарницком районе, на ул. Бориспольской, в автопарке №7. Но туда уже долгое время никого не пускают из-за аварийности помещения. Лишь изредка столичным экстремалам удается проникнуть на его территорию. Автопарк №7 был построен в 1973 году. И его еще тогда сравнивали с летающей тарелкой или цирковым шатром из-за необычной формы.

Здание представляет собой центральную колонну-опору и крышу, которая окружает ее по периметру (диаметр — 160 м). Крыша состоит из почти 200 сверхпрочных металлических тросов, на которых закреплены бетонные плиты. Сейчас здание нуждается в ремонте, бетон местами отлетел, но в "Киевпастрансе" поясняют, что пока ремонтные работы там проводить не планируют. Тем временем сюда свозят старые автобусы и троллейбусы, их здесь сотни.

"Сейчас в городе не эксплуатируются 719 автобусов, 133 троллейбуса, 27 трамваев по причине технической изношенности, согласно решениям комиссии КП "Киевпастранс". Их списание возможно только после решения Киеврады. А пока выведенный из эксплуатации транспорт хранится в автопарке №7 (трамваи — в Дарницком депо)", — пояснил "Сегодня" замглавы КГГА по транспорту Дмитрий Давтян.

По его словам, за последние 10 лет (начиная с 2007 года) списано 530 автобусов, 102 трамвая и 295 троллейбусов, но с 2015 года Киеврада практически приостановила процесс списания. В мэрии нам пояснили, что в департаменте транспорта КГГА проводят проверку документов для дальнейшего списания выведенного из эксплуатации гортранспорта.

"Это длительный процесс. После проверки техники часть ее, возможно, будет отремонтирована и восстановлена, а часть спишут, и она будет сдана на металлолом или продана с аукциона. До конца года судьба изношенного транспорта будет определена", — отметили в мэрии.

В Киевраде нам пообещали изучить вопрос.

"Пока на голосование о списании транспорта ничего не подавали. Но мы выясним, почему они так долго изучают документы", — рассказал "Сегодня" депутат Киеврады Андрей Задерейко.

Сколько транспорта на ходу

В КП "Киевпастранс" рассказали, сколько гортранспорта ныне на ходу.

"Сейчас по городу курсируют 744 автобуса (ежедневно перевозят 393 тыс. пассажиров), 437 трамваев (407 тыс. пассажиров) и 465 троллейбусов (508 тыс. пассажиров). При этом ежегодно необходимо закупать 80—90 автобусов, почти столько же троллейбусов и 30—35 трамваев", — отметил Сергей Литвинов, и. о. директора по транспорту "Киевпастранса".

Ранее мы сообщали, что чиновники не исключают возможность пустить с молотка устаревшие автобусы, троллейбусы и спецтехнику, которых сейчас насчитывается около 600 штук, но пока не называют точных планов.

Напомним, в конце 2017 года метро Киева продало два старых вагона через аукцион.