Ко Дню Независимости "Ранок з Україною" откроет в метро фотовыставку с историями украинских героев

Увидеть истории героев в вагонах Киевского метрополитена можно будет с 20 августа

Ко Дню Независимости программа "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", совместно с Киевским метрополитеном организовывает социальный проект – фотовыставку с историями выдающихся украинцев.

Более 3 лет журналисты программы "Ранок з Україною" снимали сюжеты для рубрики "Гордость Украины" о выдающихся украинцах, которые, каждый на своем месте, делали что-то важное и полезное для окружающих. Силами наших героев создавались благотворительные центры, восстанавливались целые села, безнадежно больные возвращались к полноценной жизни.

Отдельный цикл рубрики был посвящен врачам, которые делают сложные микрохирургические операции, сращивают кости с помощью стволовых клеток, ставят на ноги тех, кто утратил способность ходить.

Именно истории этих людей в рамках социального проекта ко Дню Независимости будут размещены в вагонах Киевского метрополитена, а также в надземном холле станции "Золотые ворота".

"Об этих людях мало кто знает, кроме тех, кому они самоотверженно помогают. Своим проектом "Гордость Украины" мы хотим рассказать об этих альтруистах. Не только потому, что они заслуживают того, чтобы о них знала вся страна. А и потому, что такие истории вдохновляют других. Собственным примером эти герои демонстрируют: каждый украинец может изменить страну, если делать добрые дела или даже просто выполнять свою работу на 100%", – комментирует руководитель проекта "Ранок з Україною" Татьяна Алтухова.

Увидеть истории героев в вагонах Киевского метрополитена можно будет с 20 августа. В этот же день начнет работу и выставка в холле станции "Золотые ворота".

Смотрите программу "Ранок з Україною" с ведущими Лилией Ребрик, Григорием Германом, Светланой Катренко и Сергеем Зениным по будням в 6:30 на канале "Украина".