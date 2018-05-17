Компенсация на поездки в транспорте: как реагируют люди с инвалидностью

Пенсионеры и люди с инвалидностью с лета будут получать денежную компенсацию вместо бесплатного проезда по льготным удостоверениям. В среднем ее хватает на 30 поездок.

Надежде Коробчук 30 лет. Незрячая с детства. Впрочем, имеет множество увлечений, поэтому дома не сидит.

"Учусь в доме творчества. Занимаюсь профессионально вокалом, плету из бисера вещи. Это мое изделие, мы с подругой его делали", – рассказывает девушка.

А с недавних пор преподает плетение другим незрячим. И опасается, что придется от этого отказаться из-за монетизации льгот.

"Сейчас за проезд, по закону, не плачу я и не платит мой сопровождающий. Если льготный проезд будет отменен, то не смогу платить за себя и за сопровождение", – говорит Надежда Коробчук.

Новый закон заработает летом. Вместо неограниченного количества поездок будут выдавать деньги, в среднем на 30 путешествий в месяц.

"У меня нет даже остатка зрения. Я езжу с сопровождающим. Я сам дорогу не найду. И доехать на работу мне нужно тремя видами транспорта. С сопровождающим. Это шесть поездок", – говорит участник митинга Юрий Каменькович.

Общество слепых вышло на протест. Собрались у Административного суда столицы. Там рассматривают первый из трех исков в Кабмин. Требуют отменить новацию. По крайней мере для людей с инвалидностью.

"Зайдя в автобус, мы не видим, куда передать средства, сколько мы получим сдачи. Мы не видим номинал купюр. Для нас будет это тяжело", – говорит Михаил Новосецкий, заместитель председателя Украинского общества слепых.

В Министерстве соцполитики объясняют: переходить на выдачу наличных – не обязательно! А на усмотрение органов местного самоуправления.

"Это может быть как сохранение действующего механизма предоставления льгот, так и введение монетизированных выплат. Органы местного самоуправления имеют право увеличивать как сумму выплат, так и сумму поездок", – объяснил Виталий Музыченко, директор директората семьи и социальной поддержки населения.

Людям с инвалидностью первой и второй групп предусмотрены вдвое большие выплаты. А вот пенсионерам придется тщательно считать каждую поездку.