Маршрутки в Киеве могут подорожать из-за требований к перевозчикам

Сегодня, 09:40

Цена проезда может повыситься еще на 1-2 гривны

 

Конкурс. От маршруточников требуют форму, GPS-трекеры и современные автобусы с низким полом
Конкурс. От маршруточников требуют форму, GPS-трекеры и современные автобусы с низким полом. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Киевской мэрии началась подготовка к конкурсу частных перевозчиков на 15 городских маршрутов. В КГГА уверяют, что требования к конкурсантам самые жесткие. Ограничиться только современным подвижным составом у них не получится. Бусы также должны быть оборудованы GPS-трекерами и валидаторами для единого билета, а водители — обеспечены униформой. По словам перевозчиков, все эти требования могут привести к подорожанию проезда в маршрутках.

Как сообщили "Сегодня" в коммунальной службе перевозок, документы на участие в конкурсе, который состоится 30 марта, подали уже 10 претендентов.

"Можно отметить наличие значительного количества современных автобусов 2017 и 2018 годов в заявках, что является положительной для города тенденцией", — рассказали "Сегодня" в коммунальной службе перевозок.

Речь идет о бусах стандарта Евро 5 с электронным табло и низким полом, что важно для пассажиров с ограниченной мобильностью. Помимо этого, отдельным требованием для перевозчиков будет установка валидаторов для единого билета, который власти планируют запустить в наземном общественном транспорте этой осенью.

"Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор, с которыми он был расторгнут или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", — заявил замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

Таким образом городские власти хотят вывести из "тени" доходы от перевозок в частном гортранспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров. "Это позволит пассажирам оплатить проезд электронным билетом, карточкой с системой PayPass. У них появится единый способ оплаты в любом транспорте независимо от того, коммунальный он или частный", — объяснил Давтян. Что касается других новшеств, формы для водителей и GPS-трекеров, то победители конкурса должны будут внедрить их в своем парке в течение трех месяцев.

По словам директора компании-перевозчика Николая Бацана, внедрение всех этих новшеств может привести к подорожанию проезда в маршрутках, мол, приобретение и установка валидаторов, GPS-трекеров и даже приобретение форменной одежды для водителей должны окупаться.

"С внедрением этих новшеств стоимость проезда может повыситься на 1—2 гривни. Если мы хотим пользоваться качественными услугами, то должны за это платить", — считает Бацан.

В коммунальной службе перевозок поясняют, что стоимость проезда устанавливают перевозчики.
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Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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