Мэрия Борисполя выделила землю под скоростной экспресс

Сегодня, 16:32

Строительные работы планируется начать в июне и закончить к концу 2018 года

 

Строительные работы планируется начать в июне
Строительные работы планируется начать в июне. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Мэрия Борисполя передала "Укрзализныце" 3,5 га земли под строительство скоростного экспресса между Центральным ж/д вокзалом и аэропортом "Борисполь". Через отведенный участок пройдет часть маршрута: от действующей железной дороги до автотрассы Киев — Харьков.

Сейчас продолжаются проектно-исследовательские и организационные работы. Кроме 3,2 км пути тут будут построены 340-метровая одноколейная железнодорожная эстакада над трассой Киев — Харьков и две платформы возле терминала D. Кроме того, "Укрзализныце" должны передать еще шесть земучастков общей площадью 13 га.

"Строительные работы планируем начать в июне и закончить к концу 2018 года", — сообщили в компании. Инвестиции в проект составят 600—800 млн грн.

Напомним, о том, что между киевским вокзалом и "Борисполем" построят "Воздушный экспресс", мы писали еще в 2013 году.

По замыслу чиновников, в апреле 2015 года на скоростном поезде киевляне смогли бы проехать это расстояние всего за 40 минут.
строительство, борисполь, эстакада, скоростной экспресс
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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