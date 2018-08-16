Месяц проезда за 8 гривен в Киеве: что изменилось в городе

Люди жалуются на очереди в метро и отсутствие кондукторов в троллейбусах и автобусах

Прошел ровно месяц, как проезд в общественном транспорте Киева подорожал с 4 до 8 гривен. "Сегодня" узнала, что изменилось за это время. Одной из причин удорожания проезда, как объясняли тогда горвласти, было намерение повысить зарплаты работникам "Киевпастранса" и столичной подземки. На этом настаивали и сами работники предприятий.

Как рассказали "Сегодня" в метро, оклады по итогам года вырастут на 25%.

"А то и больше. И такая должность, как, к примеру, контролер-кассир, станет более привлекательной. Ведь мы еще предлагаем хороший соцпакет с оплачиваемыми отпуском, больничным, доступным питанием, путевками", — рассказала советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон.

К слову, как заверили в подземке, повышение проезда никак не повлияло на их работу: "У нас немного снизился поток пассажиров, но связано это с сезоном отпусков, когда люди разъезжаются". В день тут перевозят 1,5 млн человек, из которых 25% — льготники. По словам пассажиров, комфортнее в метро не стало.

"Чего стоит очередь в шесть часов утра на "Вокзальной", начинающаяся от выхода с вокзала и заканчивающаяся у касс станции метро. До правила "один жетон в одни руки" такого не было", — говорит киевлянин Сергей Корючко.

В подземке все отрицают, мол, с жетонами это не связано.

"Очередь из-за того, что люди выстраиваются у станции еще до ее открытия, когда на вокзал приезжает несколько поездов", — поясняют в метро.

Подняли с июля зарплату на 10% и в "Киевпастрансе". Тут также обещают повышение в октябре и декабре на 15% и 5%, соответственно. Однако, по словам кондукторов предприятия, повышение доходов они не ощутили.

"Доход от выручки срезали на 5%. У кого-то зарплата осталась прежней, у кого-то — уменьшилась. Моя ставка — 4 тысячи гривен, как и была", — рассказал кондуктор по имени Владимир в одном из автобусов. С ним соглашается и его коллега Валентина: "Отпало всякое желание ходить по салону и упрашивать людей купить талончики".

Горожане утверждают, что после удорожания проезда кондукторов стало меньше, но появилось много объявлений с вакансиями на эту должность. "Сегодня" под видом соискателей позвонила по нескольким таким объявлениям.

"Зарплата — от 7 тысяч гривен, плюс премия за выручку от продажи талонов — 40 копеек с одного билета. График — пять дней рабочих и два выходных. Смена длится минимум 8 часов в день. Что же касается жилья, то пока мы его не можем предоставить", — рассказали в автопарке номер №2.

Требуются кондуктора и в троллейбусном депо №2. Зарплату тут предлагают еще скромнее: от 5 тыс. грн на руки и так же, без предоставления койко-места. В "Киевпастрансе" подтвердили, что действительно, нуждаются в контролерах-кассирах, но связано это с летней текучкой кадров.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко объяснил свое распоряжение о повышении стоимости проезда в городском транспорте тем, что без этого "сложно было бы избежать кризиса в транспортной системе".

Между тем, из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева жители столицы ищут способы сэкономить. Дешевле ли будет поселиться ближе к работе, узнавали журналисты "Сегодня".

Наиболее предприимчивые жители столицы еще до подорожания запаслись проездными на метро и жетонами по старым ценам. Причем брали как для себя, так и на продажу. В сети предлагают пластиковые проездные на 50 поездок – по 250 гривен, за 100 поездок просят 500 гривен. Это в полтора раза дешевле, чем нынешние цены.

Кстати, в КП "Киевский метрополитен" подсчитали: накануне подорожания проезда в транспорте, 13 июля, жители столицы только в подземке потратили более 25 млн грн, запасаясь дешевыми поездками на будущее.