Метро на Виноградарь: стройку снова отложили

Продление зеленой ветки метро снова откладывается — на этот раз из-за спора участников тендера

Строительство метро на жилмассив Виноградарь откладывается. На прошлой неделе тендер на продолжение Сырецко-Печерской линии, размещенный на сайте госзакупок Prozorro, отменили.

ПЕРЕНОСИЛИ НЕОДНОКРАТНО

Как объяснили в столичном метрополитене, аукцион пришлось отменить из-за спора между его участниками.

"Одна из компаний, предложение которой были отклонено, обратилась в Антимонопольный комитет с просьбой проверить документацию другой компании, которая также приняла участие в тендере. Сейчас мы ждем решение Антимонопольного комитета по данному вопросу", — рассказала "Сегодня" советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон.

Объявить новый тендер на строительство ветки обещают в ближайшее время.

Тендер на сайте госзакупок Prozorro был размещен в январе этого года, но аукцион с того времени неоднократно переносился.

"Этот тендер международный. К нам было много обращений от компаний, которые планировали принять в нем участие. Для них проводились разъяснения. Соответственно, торги несколько раз переносились", — говорит Макогон.

После переносов изменилась и сумма тендера. Изначально она составляла 6,3 млрд грн, теперь снизилась до 5,9 млрд грн. В подземке говорят: это обычная практика.

"При переносе тендера заявленная стоимость выполнения работ может меняться", — рассказали нам в метро.

СЛОЖНЫЙ ПРОЕКТ

О продлении Сырецко-Печерской линии столичной подземки от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь горвласти заявили еще в 2016 году. Состоять она будет из четырех станций — "Мостицкая", "Проспект Правды", "Ветряные горы", "Площадь Шевченко" — и электродепо.

Окончательный проект строительства двух первых станций из числа новых — "Мостицкой" и "Проспекта Правды" — в КГГА утвердили только в середине июля. Срок выполнения работ — 36 месяцев.

В мэрии объяснили, что задержка старта работ связана с тем, что строительство требует основательной подготовки: "Именно по этой причине проект готовился не один месяц".

Когда же реально могут стартовать работы по строительству новых станций метро, в подземке пока сказать не могут, но надеются, что это будет в этом году. Изменятся и сроки введения станций в эксплуатацию.

"При перезапуске тендера все будет проведено в самые кратчайшие сроки", — добавили в метрополитене.

Ранее депутаты Киеврады предоставили разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков КП "Киевский метрополитен" под строительные площадки для возведения метро на Виноградарь.

Речь идет о земельных участках ориентировочной площадью 0,69 га, 0,98 га, 0,56 га, 0,09 га, 0,68 га, 0,11 га, 0,29 га, 1,64 га, 0,11 га, которые принадлежат к коммунальной собственности территориальной общины Киева.

Согласно принятому ТЭО, участок метро на Виноградарь от станции "Сырец" включает четыре перспективные станции: первая очередь – "Мостицкая" и "Проспект Правды", вторая – ответвление на "Виноградарь", третья – станция "Ул. Маршала Гречко"и электродепо.

Общая протяженность участка составит 7,4 км, стоимость – почти 11,2 млрд грн, а общая стоимость прокладки пути от станции метро "Сырец" до жилого массива Виноградарь превысит 11 миллиардов гривен.

Напомним, что архитектурный институт "Киевметропроект", работающий над проектом метро на Виноградарь, уже готов представить окончательные варианты дизайна всех четырех станций.