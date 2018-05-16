На центральных улицах Киева запретили парковку

С сегодняшнего дня и до 31 мая в центре города вводятся ограничения на парковку транспортных средств и изменения в движении. Как сообщают в Департаменте транспортной инфраструктуры, открывается движение по улице Трехсвятительской через Михайловскую площадь до улицы Большой Житомирской и Владимирского проезда.

"Также вводится временное ограничение парковки по улице Михайловской (от Михайловской площади до Майдана Независимости) и ул. Владимирской (от Софийской площади до ул. Богдана Хмельницкого). Из-за перекрытия Крещатика движение в центре города очень затруднено. Чтобы уменьшить скопление транспорта и, тем самым, облегчить движение, вводятся эти временные изменения", – сообщают в ДТИ.

В мэрии просят водителей не нарушать правила дорожного движения. Напомним, до 31 мая перекрыли улицу Крещатик – здесь монтируют огромную фан-зону к финалу Лиги чемпионов.

Напомним, что "Киевавтодор" приступил к обустройству специальных "карманов" для парковки и остановок автотранспорта. Парковочные "карманы" обустроят исключительно в местах, где это позволяет ширина тротуара, между деревьями и в так называемых "мертвых зонах" тротуарной части. При этом не будет нанесен ущерб зеленым насаждениям.

На сегодня нормативными актами предусмотрена ширина тротуаров на жилых улицах не менее полутора метра, на магистральных улицах – не менее трех метров.

В КГГА отметили, что с августа 2018 года, когда вступит в силу Закон Украины "О парковке", все транспортные средства, которые будут припаркованы в запрещенных для парковки местах, будут принудительно эвакуировать на штрафные площадки.