В пятницу, 21 сентября, около сотни человек протестуют на Одесской трассе. Протестующие требуют реконструировать аварийный разворот на село Круглик.

На месте проведения протеста на трассе образовался огромный затор. Вместе с тем участники митинга подчеркивают, что именно в этом месте на дороге каждый день пробки, а проведение акции за строительство дорожных развязок проезду не мешало.

Кроме того, пользователи соцсетей подчёркивают, что существует огромная статистика ДТП по данному участку, потому ситуацию в данном месте необходимо срочно изменить, так как страдают невинные люди. Также граждане отмечают, что разворот на село Круглик очень опасный, однако соблюдение скоростного режима значительно снизило бы опасность таких разворотов.

Активисты неоднократно обращались к властям с просьбой о реконструкции разворота. Так, активист Анатолий Ткачук на своей странице в Facebook отметил, что обращался в МВД, однако ему ответили, что это не в их компетенции. Тогда мужчина направил письмо в Мининфраструктуры Украины.

"Возле села Вита-Почтовая на трассе Киев-Одесса место для разворота транспорта в сторону Киева (возле поворота на Круглик). Место всегда было достаточно аварийным. После ремонта трассы, в кармане для разворота поставили фонарь, прямо по середине кармана, что сильно усложнило разворот. Еженедельно здесь попадает в ДТП, наверное, автомобилей 10. Сегодня 18.09.2018 пострадали 4 автомобиля. Предложение не откладывать в долгий ящик решение проблемы, а снять фонарь с середины кармана, переместить его за пределы кармана для разворота", – подчеркнул активист.

Напомним, в Службе автомобильных дорог в Киевской области рассказали, что скоро на автомобильной дороге Киев – Одесса, ближе к Киеву, исчезнут некоторые левоотнесенные развороты и появятся две крупные транспортные развязки. С целью увеличения пропускной способности магистрали планируется создать по три полосы движения в обе стороны.

Кроме того, 4 сентября под Киевом из искореженной машины спасли мужчину и ребенка. На трассе Киев – Одесса внедорожник столкнулся с грузовиком, пострадавших из разбитого авто достали спасатели.