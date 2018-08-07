На столичном Подоле произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

В Подольском районе Киева патрульный автомобиль столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла ДТП на пресечении улиц Почайнинская и Хорива. Столкнулись патрульный полицейский автомобиль Hyundai Sonatа и Ford Focus.

Ранее мы уже писали о том, что каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП, а некоторые патрульные машины попадали в ДТП по несколько раз.

В частности, недавно, в Одессе легковушка Nissan, под управлением нетрезвой сотрудницы одного из городских отделов полиции, врезалась в припаркованный автомобиль.

Не так давно в Харькове коп из Киева устроил смертельное ДТП. Легковушка, под управлением полицейского, на большой скорости, влетела в опору электропередач. Авария парализовала движение троллейбусов, а пассажир легкового автомобиля скончался.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также мы писали об украинских городах-рекордсменах по количеству ДТП.