На столичном Подоле произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

Сегодня, 13:44

Авария произошла на улице Хорива


Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

В Подольском районе Киева патрульный автомобиль столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.                                                

Авария произошла ДТП на пресечении улиц Почайнинская и Хорива. Столкнулись патрульный полицейский автомобиль Hyundai Sonatа и Ford Focus.

Ранее мы уже писали о том, что каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП, а некоторые патрульные машины попадали в ДТП по несколько раз. 

В частности, недавно, в Одессе легковушка Nissan, под управлением нетрезвой сотрудницы одного из городских отделов полиции, врезалась в припаркованный автомобиль.

Не так давно в Харькове коп из Киева устроил смертельное ДТП. Легковушка, под управлением полицейского, на большой скорости, влетела в опору электропередач. Авария парализовала движение троллейбусов, а пассажир легкового автомобиля скончался. 

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также мы писали об украинских городах-рекордсменах по количеству ДТП
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