Не ради прибыли: Кличко назвал причины поднятия цен на проезд в Киеве

В коммунальном транспорте и маршрутках уже летом проезд может подорожать до 8 гривен

В Киеве хотят поднять цену на проезд в коммунальном транспорте и маршрутках ради поддержания транспортной инфраструктуры города.

Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в первую очередь повышения цен на проезд делается для того, чтоб повышать зарплаты водителям, строить новую транспортную инфраструктуру, в частности метро.

"На сегодняшний день у нас существует проблема – более полутысячи вакансий не заполнены водителями автобусов. И вместо того, чтобы работать день через три, они вынуждены работать день через два. Мы нуждаемся в качественных водителях. Наша задача – не получать прибыль, наша задача – сделать все, чтобы транспортная инфраструктура продолжала функционировать. И к большому сожалению, мы вынуждены поднять цену на проезд. Но мы сохраняем льготы", – заявил Кличко.

Как сообщалось, в Киеве хотят в два раза поднять цену проезда в коммунальном транспорте. Как недавно стало известно, киевская власть твердила финансовый план КП "Киевпастранс", в котором заложено подорожание проезда в столице уже в июле.

Ранее сайт "Сегодня" проверял слухи о подорожании проезда в общественном транспорте Киева. Эксперты предполагают, что после подорожания в городе стоимости проезда в частных маршрутках до шести-семи гривен может увеличиться и стоимость проезда в городских автобусах, троллейбусах и трамваях.