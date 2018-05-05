Не ради прибыли: Кличко назвал причины поднятия цен на проезд в Киеве

5 Мая 2018, 09:53

В коммунальном транспорте и маршрутках уже летом проезд может подорожать до 8 гривен

Виталий Кличко. Автор фото: Григорий Салай, &quot;Сегодня&quot;
Виталий Кличко. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Киеве хотят поднять цену на проезд в коммунальном транспорте и маршрутках ради поддержания транспортной инфраструктуры города.

Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в первую очередь повышения цен на проезд делается для того, чтоб повышать зарплаты водителям, строить новую транспортную инфраструктуру, в частности метро.

"На сегодняшний день у нас существует проблема – более полутысячи вакансий не заполнены водителями автобусов. И вместо того, чтобы работать день через три, они вынуждены работать день через два. Мы нуждаемся в качественных водителях. Наша задача – не получать прибыль, наша задача – сделать все, чтобы транспортная инфраструктура продолжала функционировать. И к большому сожалению, мы вынуждены поднять цену на проезд. Но мы сохраняем льготы", – заявил Кличко.

Как сообщалось, в Киеве хотят в два раза поднять цену проезда в коммунальном транспорте. Как недавно стало известно, киевская власть твердила финансовый план КП "Киевпастранс", в котором заложено подорожание проезда в столице уже в июле.

Ранее сайт "Сегодня" проверял слухи о подорожании проезда в общественном транспорте Киева. Эксперты предполагают, что после подорожания в городе стоимости проезда в частных маршрутках до шести-семи гривен может увеличиться и стоимость проезда в городских автобусах, троллейбусах и трамваях.
транспорт, Киев, проезд, Кличко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: Pixabay

В столице Эстонии общественный транспорт сделали бесплатным

26 Апреля, 12:48

Пользоваться им могут постоянные жители Таллинна, в чьих семьях хоть один человек официально работает и платит налоги

Транспорт

В Киеве уволили водителя маршрутки, который вез пассажиров, грубо нарушая правила

20 Апреля, 17:23

Инцидент с нарушением ПДД рассмотрели у перевозчика
Загрузка...

Запад

Скриншот

В Черновцах маршрутчики устроили забастовку из-за тарифов

18 Апреля, 14:49

Водители машрутных такси требуют повысить цену проезда

Запорожье

Фото: bank.gov.ua

Запорожских перевозчиков обязали возить льготников бесплатно

17 Апреля, 20:30

Городской совет не принял решения о монетизации льгот
Загрузка...