Некому защитить обычных граждан от пьяных мажоров: реакция соцсетей на ДТП на Набережной

Сегодня, 13:55

Попавший в аварию BMW ранее уже был замечен в создании подобных ситуаций


Фото: Facebook Oleksandr Borys

Фото: Facebook Oleksandr Borys

Фото: Facebook Oleksandr Borys

Фото: Facebook Oleksandr Borys

Фото: Facebook Oleksandr Borys

Резонансное ДТП на Днепровской набережной в Киеве, где BMW на бешеной скорости протаранил три стоявших на обочине автомобиля, и дальнейшая реакция полиции вызвали бурную реакцию в сети.

Пользователи соцсетей сетуют на безнаказанность водителей, садящихся пьяными за руль, вспоминают другие резонансные аварии с погибшими, в которых участвовали экс-меры Киева Леонид Черновецкий и Александр Омельченко, а также композитор и продюсер Константин Меладзе.

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Пользователи соцсетей также рассказали, что попавшее в ДТП авто ранее уже было замечено в создании аварийных ситуаций – езде по встречной и "стуканчиках".

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Напомним, ранее сообщалось, что водитель ВМW был пьян и без прав. Правоохранители усадили водителя в патрульное авто, чтобы люди его не избили, после чего свидетели аварии стали раскачивать машину копов. Полиция составила админпротокол на одного из местных жителей, которые прибежали для задержания злоумышленника. 
Киев, ДТП, Набережное шоссе, мажор, соцсети
Источник:

"Сегодня"

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