Некому защитить обычных граждан от пьяных мажоров: реакция соцсетей на ДТП на Набережной

Попавший в аварию BMW ранее уже был замечен в создании подобных ситуаций

Резонансное ДТП на Днепровской набережной в Киеве, где BMW на бешеной скорости протаранил три стоявших на обочине автомобиля, и дальнейшая реакция полиции вызвали бурную реакцию в сети.

Пользователи соцсетей сетуют на безнаказанность водителей, садящихся пьяными за руль, вспоминают другие резонансные аварии с погибшими, в которых участвовали экс-меры Киева Леонид Черновецкий и Александр Омельченко, а также композитор и продюсер Константин Меладзе.

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Пользователи соцсетей также рассказали, что попавшее в ДТП авто ранее уже было замечено в создании аварийных ситуаций – езде по встречной и "стуканчиках".

Напомним, ранее сообщалось, что водитель ВМW был пьян и без прав. Правоохранители усадили водителя в патрульное авто, чтобы люди его не избили, после чего свидетели аварии стали раскачивать машину копов. Полиция составила админпротокол на одного из местных жителей, которые прибежали для задержания злоумышленника.