Николай Поворозник: "Мы не можем допустить транспортного коллапса"

Николай Юрьевич, один из самых обсуждаемых вопросов сегодня в столице – будут ли повышены цены на проезд в общественном транспорте?

На сегодня мы лишь изучаем такую возможность, в то время как специалисты завершают подсчеты в вопросе формирования нового тарифа. Должен сказать, что во многих городах Украины проезд подорожал этой весной: в Харькове – в конце марта, во Львове – в средине апреля. В столице же стоимость проезда пока остается прежней и точно не повысится раньше средины лета.

Чем обосновывается необходимость повышения стоимости проезда?

Объективными причинами. Первая – с момента последнего повышения тарифов на проезд значительно выросла стоимость дизельного топлива (с 19,44 до 24,06 гривны за литр), электроэнергии (с 1,98 до 2,29 гривны за кВт/час), основных материалов, запчастей и комплектующих. Вторая – у нас сегодня открыты более полутысячи вакансий водителей. У них нет мотивации работать на общественном транспорте! Некоторые уходят в частные компании, многие едут работать в страны Евросоюза – ведь в Европе им платят гораздо больше, чем в Украине. Если тенденция сохранится, то через какое-то время коммунальный транспорт просто некому будет водить. Но мы не можем допустить такой ситуации, а значит, зарплаты водителям нужно повышать, и для этого нужны дополнительные средства. Ну, и третья причина – необходимость обеспечить безопасность киевлян. Сегодня долги предприятий растут, денег на нормативные ремонты и закупку нового подвижного состава не хватает. Это сказывается не только на качестве, но и на безопасности предоставления транспортных услуг.

Как именно сказывается?

Поясню на свежем примере. В конце апреля был случай, когда в трамвае лопнул тормозной диск, и его осколок травмировал 80-летнюю пассажирку – врачи диагностировали у нее перелом двух костей голени. Такие чрезвычайные ситуации не должны случатся в коммунальном транспорте, услугами которого каждый день пользуются миллионы киевлян. Но для того, чтобы их исключить, необходимо закупать новый подвижной состав и качественно ремонтировать старый. Так что именно по этим причинам – чтобы не допустить транспортного коллапса и гарантировать киевлянам безопасность – мы будем вынуждены повысить стоимость проезда в столице.

80% подвижного состава не обновлялось более 20 лет

Вы сказали о критическом состоянии подвижного состава, но ведь недавно были закуплены новые автобусы, трамваи, троллейбусы. Их недостаточно?

Да, за последние два года столичная администрация обновила транспортный парк на 100 автобусов, 45 трамваев и 17 троллейбусов. Но 80% подвижного состава не обновлялось в течение 20–40 лет и, соответственно, невозможно говорить о гарантии безопасной работы устаревшего транспорта. Назову конкретные цифры: из подвижного состава требуют замены 320 автобусов, 322 троллейбуса и 215 трамваев. В столичном метрополитене работает 122 эскалатора, 27 из них отработали уже более 50 лет (процент изношенности 98%) и в ближайшие годы потребуют полной замены (в частности на станциях "Арсенальная", "Крещатик", "Университет", "Вокзальная"). Обновления требуют также объекты вентиляционной инфраструктуры, системы пожарной защиты и освещения. Но средств на все это у транспортных предприятий не хватает.

Насколько убыточными являются "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс"?

На сегодня, чтобы транспортные предприятия Киева работали, мы дотируем из бюджета города 1,8 миллиарда гривен ежегодно. Как я уже говорил, эти средства необходимы для обновления подвижного состава, строительства новых станций метро, на замену эскалаторов, срок эксплуатации которых заканчивается, повышение заработной платы водителям. Также в рамках строительства и запуска двух станций метрополитена на Виноградарь запланировано приобрести 40 вагонов метро для обеспечения графика движения на Сырецко-Печерской линии. И на это нужны деньги.

Внедрим "единый билет", установим средства учета топлива

В новый тариф будет заложено повышение качества услуг?

Да, будет. Мы же не просто так говорим о европейском качестве услуг. В планах – внедрение и совершенствование интеллектуальных систем общественного транспорта: АСДУ (Автоматизированная система диспетчерского управления), единого диспетчерского центра, "электронного билета", электронной системы учета пассажиропотока, установка средств учета топлива в автобусах и электроэнергии в электротранспорте, новых современных остановочных комплексов – сейчас в городе их 145, в этом году запланирована установка еще 100.

Во время изучения себестоимости проезда эксперты сравнивают стоимость проезда в Европе и у нас в стране?

Да, конечно, мы берем пример с европейских стран, где общественный транспорт работает образцово – минута в минуту. Назову такие цифры для сравнения: в Праге и Варшаве минимальная стоимость разового проезда в общественном транспорте стоит соответственно 30 и 25 гривен, а в Лондоне еще дороже – 53 гривны. У нас же сейчас всего 4 гривны. Получается, за счет более высокого тарифа, в Европе удается оказывать более качественные транспортные услуги.

Как будет с льготниками? Ходят слухи, что из-за повышения тарифов отменят бесплатный проезд некоторым категориям. Это правда?

Нет. Позиция Виталия Кличко такая: бесплатный проезд для льготников будет сохранен. Это касается пенсионеров, школьников, ветеранов АТО, многодетных и других категорий. Социально уязвимые группы населения будут защищены.





Аркадий Калюжный