Одна из веток киевского метро остановилась из-за дыма

Для устранения неполадки пришлось приостановить движение поездов на Южном мосту в обе стороны

Сегодня, 12 марта, в Киеве в час пик на зеленой ветке метро произошло ЧП – задымилось оборудование на рельсах перегона между станциями "Выдубичи" – "Славутич".

"Для устранения неполадки пришлось приостановить движение поездов на Южном мосту в обе стороны. Неполадка произошла не в вагоне, а в оборудовании на рельсах, прямо на мосту. Там было замечено искрение, а потом небольшое задымление", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе Киевского метрополитена.

Движение поездов было приостановлено на 11 минут.

"Сейчас движение поездов восстановлено. Специалисты на месте выясняют причину ЧП и проводят все необходимые работы. Движение было остановлено в час пик и естественно, что на перронах станций зеленой ветки собралось много пассажиров. Мы предупреждали пассажиров о возникшей проблеме по громкой связи на станциях", – добавляют в метрополитене.

Ранее сообщалось, что в столичной подземке умер мужчина.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко и заместитель председателя правления China Pacific Construction Group Го Уин подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по строительству четвертой линии метро в Киеве между КГГА и китайским консорциумом.