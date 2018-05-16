Огромные пробки в Киеве: как влияют ремонты дорог и перекрытие Крещатика

Сегодня, 14:12

Начиная от Севастопольской площади, авто ехали не быстрее нескольких километров в час

 


Город стоит в пробках. Фото: kievtime.com

Город стоит в пробках. Фото: kievtime.com

Город стоит в пробках. Фото: kievtime.com

Город стоит в пробках. Фото: kievtime.com

Уже длительное время в Киеве идет капитальный ремонт улицы Елены Телиги. Проблемы с движением транспорта там не в новинку, но 16 мая улица познала настоящий дорожный коллапс.

Как пишет kievtime.com, пробки, которые обычно тянулись от станции метро "Шулявская", в среду достигли невиданных размеров. Полосу из сигналящих автомобилей и обозленных водителей протяженностью почти в 10 километров можно было наблюдать, начиная от Севастопольской площади. Скорость движения не этом участке не превышала нескольких километров в час.

Напомним, 14 и 15 мая движение на главных дорожных артериях Киева замирало. Тысячи автомобилей застряли на городских улицах.

Такую ситуацию прогнозируют и в будущем. В связи с подготовкой и проведением финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА в Киеве ограничено движение транспорта по улице Крещатик. Главная улица столицы будет перекрыта еще две недели.

Напомним, с сегодняшнего дня и до 31 мая в центре города вводятся ограничения на парковку транспортных средств и изменения в движении. Как сообщают в Департаменте транспортной инфраструктуры, открывается движение по улице Трехсвятительской через Михайловскую площадь до улицы Большой Житомирской и Владимирского проезда.
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