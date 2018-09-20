Опасно для жизни: как разрушается легендарный мост Патона

Это не единственный аварийный мост в столице, а в регионах ситуация еще хуже

Несколько тысяч мостов в Украине требуют неотложного ремонта. Среди них и знаменитый, построенный 65 лет назад, мост Патона с уникальной цельносварной конструкцией, которая дала трещину. Из-за этого киевляне наблюдали целый водопад – на мосту прорвало тепломагистраль.

Инженеры утверждают, что ЧП не навредило путепроводу – мост и без того аварийный.

"На первой и 21-й опорах поперечные балки, на которых находится железобетонная плита проезжей части, к сожалению, полностью разрушены", – говорит глава института стальных конструкций Александр Шимановский.

По его словам, балки просто сгнили и рассыпались.

На особо опасной части моста Патона уже перекрыли крайнюю полосу движения, однако работы еще не начали. Но с ремонтными организациями подписан договор о замене разрушенных балок.

Президент профильной ассоциации Михаил Опанащенко уверяет: мост все равно безопаснее остальных благодаря цельной металлической конструкции.

"Это самая надежная конструкция вообще в Украине. Именно за счет того, что это цельнометаллическая балка. Пока что нет таких повреждений, которые представляли бы опасность", – уверен Опанащенко.

Впрочем, эксперты подсчитали, что запас прочности этого моста составляет еще три года. Но успеют ли ремонтники завершить работы за этот срок, еще неясно.

Дело в том, что стоимость работ по ремонту моста Патона – 5 млрд гривен. Эти средства сейчас не предусмотрены бюджетом.

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Кроме того в столице есть еще один аварийный путепровод – мост Метро. Защитный слой бетона здесь осыпался и фурнитура оголилась. Это значит, что опорные конструкции разрушаются и могут не выдержать вес поездов и автомобилей.

Тем временем, ситуация в регионах еще хуже. Так, на прошлой неделе в Запорожье автобус колесом в яму и повис над пропастью. Вызволять из провала автобус пришлось спасателям, которые выдернули маршрутку с помощью троса, а на месте происшествия в результате возникла дыра площадью около двух квадратных метров.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, сколько в Украине аварийных мостов. До конца 2018 года, как заверил Омелян, планируется провести капитальный ремонт 45 мостов. На это потратят 2,3 млрд гривен. За два года в Украине уже капитально отремонтировали 60 мостов. Текущий и средний ремонт провели на 200 мостах.