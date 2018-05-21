От Киева до "Борисполя": в "Укрзализныце" подтвердили сроки строительства ветки

Сегодня, 01:24

"Укрзализныця" до 1 декабря запустит скоростную линию до Борисполя


Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет завершено до 1 декабря, сообщается на сайте "Правительственного портала".

"Тяжелый срок, но до 1 декабря объект будет сдан. Строительство начали. Сейчас финально согласуем вид станции", – сказал и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов во время встречи с премьером Владимиром Гройсманом.

"Важно до 1 декабря завершить проект и предоставить пассажирам альтернативный транспорт, чтобы качественно добираться до аэропорта или из аэропорта по городу и по другим городам Украины", – отметил в свою очередь Гройсман.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский", через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути 35 минут.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии – 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

Самая большая сложность в реализации — земельные вопросы. Мэрия Борисполя уже передала "Укрзализныце" 3,5 га земли. Через нее пройдет участок маршрута от действующей ж/д дороги до автотрассы Киев — Харьков. Но для "полного комплекта" УЗ нужно получить еще шесть земучастков общей площадью 13 га.

"Сегодня" выяснила все подробности нового проекта.
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Источник:

"Сегодня"

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