Почему сняли бесплатный автобус между Киевом и Броварами

Автобус, где можно было платить по своему усмотрению. Такой всего полдня курсировал между Киевом и Броварами.

Автобусная станция "Лесная", Киев. Транспорт, в "шеренге", – везет людей в Бровары за 14 гривен. Но на днях на маршрут вышел так называемый "общественный" – бесплатный – автобус.

Люди удивлялись, но садились. Есть ящик для пожертвований, если кто-то таки хочет рассчитаться.

Бесплатный транспорт наняла общественная организация – как социальную инициативу. За год в этом направлении перевозят 22 млн пассажиров. Финансировать планировали из благотворительных взносов. Но уже вечером того же дня автобус с маршрута сняли.

С 6 до 9 утра автобус сделал шесть рейсов. Три из Броваров в Киев, и три из Киева в Бровары.

Главный перевозчик столицы, который и предоставил для проекта автобус, говорит, что причина в другом – была нарушена процедура перевозки.

"Разговоров о каких-то социальных действиях не было. Был запрос на перевозку сотрудников организации. А когда начали набирать пассажиров, это уже имело признаки регулярных перевозок, без соответствующего разрешения", – объясняет руководитель пресс-службы КП "Киевпастранс" Марина Загородько

Но общественные активисты убеждают в другом.

"Это крупнейший перевозчик. Мы к ним обратились, потому что они профессионалы, они должны были обеспечить все условия, лицензии, справки, маршруты утвержденные. Мы у них не арендовали автобус, мы заказали у них услугу перевозки пассажиров", – говорит координатор автобусного проекта Андрей Саук.

Теперь активисты уже подыскивают другого перевозчика. И обещают собрать документы для получения необходимых разрешений.

Ранее мы писали, что с начала года Департамент транспортной инфраструктуры КГГА разорвал четыре договора на обслуживание маршрутов №№ 441, 565, 464 и 498. Такое решение принято после плановых проверок частных перевозчиков, во время которых обнаружили нарушения условий договора об организации перевозок пассажиров.