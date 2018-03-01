Под Киевом открылись пункты обогрева для водителей

Въезд грузового транспорта в Киев ограничен со всех основных направлений до отдельного распоряжения.

Как сообщили в ГС ЧС в столице, это связано с осложнением погодных условий.

В местах отстоя крупногабаритного автотранспорта на время ограничения въезда в Киев будут работать пункты обогрева для водителей.

Места развертывания мобильных пунктов обогрева:

трасса Киев – Харьков у знака "Киев"

ул. Богатырская у КПП

трасса Киев – Бровары у КПП

трасса Киев – Одесса

Брест-Литовское шоссе

Трасса Киев – Чоп у КПП, поворот к Пуще-Водице

трасса Киев – Обухов

В палатке водители могут согреться, выпить чаю и поесть. Каждый, кто нуждается в немедленной помощи в период снегопадов, может обратиться к спасателям, которые круглосуточно дежурят в пункте обогрева.

"Главное управление ГСЧС Украины в Киеве обращается к водителям и жителей столицы, а также к гостям с просьбой не пользоваться на время запрета собственным автотранспортом, а отдавать предпочтение общественному транспорту. А для водителей, которые планировали поездки, отказаться от них на время запрета, чтобы не оказаться в снежном плену на трассе", – говорится в сообщении.

Напомним, погода в Киеве не радует: на прошлой неделе температура ощутимо снизилась, и в некоторые дни опускается до -16. В связи с этим в городе открыли дополнительные пункты обогрева. Сейчас их в городе – 44, из них 18 работают круглосуточно.

В четверг в Киеве бушует снегопад. По данным КГГА ситуация в столице не улучшится до самого вечера. Из-за непогоды в КГГА рекомендовали приостановить учебу в школах и садиках.