Под Киевом пьяный водитель сбил столб: без электричества осталось целое село

Вчера, 17:02

Виновник аварии скрылся с места инцидента


Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Под Киевом, в Петропавловской Борщаговке, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Предварительно, водитель в нетрезвом состоянии примерно в 1:00 ночи не справился с управлением автомобиля и врезался в забор на ул. Чкалова, 97", – говорится в сообщении.

Из-за ДТП населенный пункт остался без электричества. После инцидента водитель скрылся с места аварии.

Сегодня ночью в Киеве произошло жуткое ДТП, жертвой которого стала молодая женщина. Трагедия случилась на улице Братиславской: Volkswagen Passat протаранил грузовик MAN. По словам полицейских, виновник аварии был в нетрезвом состоянии, но не смог объяснить, почему сел пьяным за руль и не мог вспомнить, сколько человек было в машине.

Напомним, вечером 5 мая в Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП с такси Uber. В результате аварии погиб один человек и пятеро пострадали.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине произошло ДТП с инкассаторским автомобилем. Инкассаторский автомобиль с логотипом Укрсиббанка перевернулся на крышу.
Киев, ДТП, столб, Петропавловская Борщаговка, пьяное вождение

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