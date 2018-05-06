Под Киевом пьяный водитель сбил столб: без электричества осталось целое село
Виновник аварии скрылся с места инцидента
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Под Киевом, в Петропавловской Борщаговке, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Предварительно, водитель в нетрезвом состоянии примерно в 1:00 ночи не справился с управлением автомобиля и врезался в забор на ул. Чкалова, 97", – говорится в сообщении.
Из-за ДТП населенный пункт остался без электричества. После инцидента водитель скрылся с места аварии.
Сегодня ночью в Киеве произошло жуткое ДТП, жертвой которого стала молодая женщина. Трагедия случилась на улице Братиславской: Volkswagen Passat протаранил грузовик MAN. По словам полицейских, виновник аварии был в нетрезвом состоянии, но не смог объяснить, почему сел пьяным за руль и не мог вспомнить, сколько человек было в машине.
Напомним, вечером 5 мая в Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП с такси Uber. В результате аварии погиб один человек и пятеро пострадали.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине произошло ДТП с инкассаторским автомобилем. Инкассаторский автомобиль с логотипом Укрсиббанка перевернулся на крышу.