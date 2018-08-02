Под Шулявским мостом в столице застрял грузовик

Водитель, не рассчитав высоту своего транспортного средства, оказался в весьма пикантной ситуации

На проспекте Победы в Киеве произошло дорожное происшествие – утром 2 августа водитель грузовика, не рассчитав высоту своего транспортного средства, застрял на повороте под Шулявским путепроводом, который вот-вот должны начать ремонтировать. Видео с места событий разместили на Facebook-ресурсе "Киев Оперативный".

"Водителю грузовика стало жаль Шулявский путепровод. Чтобы тот не рассыпался до начала ремонта, мужчина решил подпереть его своим автомобилем. Получилось!" – иронично комментируют случившееся в группе.

Большинство участников сообщества с юмором отнеслись к произошедшему.

"Может это новые технологии от Кличка?" – допустил Андрей Гижицкий.

"Ранее считалось, что Земля стоит на трех слонах. Может, из зоопарка слоников подкинуть, чтобы на них хотя бы Шулявский мост держался?" – шутит Борислав Стронько.

Однако некоторым оказалось не до смеха.

"Этот мост уже пинают как могут, скоро точно на кого-то рухнет", – отметил Артем Мостовой.

Напомним, что Шулявский мост имеет среди жителей столицы печальную славу тем, что имеет свойство рассыпаться прямо на глазах прохожих.

Как сообщалось, реконструкция путепровода должна была начаться в конце июня – начале июля.

Ранее сообщалось о том, что с начала года в Украине было зарегистрировано более 45 тысяч ДТП, в которых погибли 749 человек.