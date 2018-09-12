Подорожал проезд в маршрутках Киевской области

Сегодня, 09:52

Стоимость проезда поднялась второй раз за год

Подорожал проезд в маршрутках Киевской области
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Ирпене Киевской области повысилась стоимость проезда в маршрутках. Об этом сообщает местное издание "Зоря Приірпіння".

Цену подняли на 1 грн – до 7 гривен. Это уже второй повышение стоимости проезда за год, первое состоялось в марте. По словам местных властей, подорожание вызвано ростом цен на солярку.

В мэрии города уточнили, что перевозчики намеревались также повысить стоимость проезда для школьников до 3 грн, однако власти ограничились только увеличением цены для взрослых.

Напомним, по мнению экспертов, осенью вновь может подорожать проезд в маршрутках Киева. Называют цену в 10 гривен, так как в Украине в приоритете интересы перевозчиков, а не пассажиров.

В июле в транспорте Киева уже повысили цены на проезд. Горожане пытались протестовать, однако это не привело к снижению цены.
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